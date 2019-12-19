شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الأتربة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الطقس على منطقة نجران، ويشمل «ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة».
وأوضحت أن حالة الطقس ستكون أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الرابعة صباح اليوم الخميس.
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