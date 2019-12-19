شكرا لمتابعة خبر عن تعليق «الغذاء والدواء» على مقطع الشيكولاتة المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة مقطع الشيكولاتة المغشوشة الموجودة في الأسواق، مؤكدة أن جميع المنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة تخضع لرقابة مفتشيها في المنافذة.

وشددت الهيئة، على أنها تتأكد من مطابقة المنتجات الواردة مع البيانات المسجلة فين ظام التسجيل الإلكتروني للغذاء، إذ يجب تسجيل بلد المنشأ وبلد التعبئة وبلد الإنتاج فيه، وكذلك ذكربلد المنشأ أو الإنتاج على بطاقة المنتج.

وأفادت بأن اللائحة الفنية الخليجية، تلزم أن تكون البيانات باللغة العربية، كما يمكن استخدام ملصق إضافي صعب الإزالة مطابق لاشتراطات اللائحة الفنية المعتمدة.

وقالت إن أرقام «الباركود» التي يصدرها أي مركز ترقيم حول العالم دليل على أنها أُنشئت من مركز الترقيم في تلك الدولة، ولا تعني بالضرورة أن المنتج تم تصنيعه فيها.