شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك سعود أمام قصر الإليزية بفرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز «رحمه الله»، وهو أمام القصر الجمهوري الفرنسي الإليزية عام 1935 عندما كان وليًا للعهد.

وكان بصحبة الملك سعود، أندريه دو فوكيير، والسيد قدور بن جابريت، الوزير المفوض المغربي،ا لذي قام بترجمة المحادثات، وفؤاد حمزة و عبد العزيز الرفاعي و صالح العلي السالم.

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وكان الملك عبد العزيز رحمه الله، يشجع الملك سعود رحمه الله، على السفر إلى أوروبا، وتم إعداد برنامج شامل لزيارة العديد من الدول بما فيها إيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، وبعض البلدان العربية.