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إعادة الطفلتين إلى الأم التي كشفت وجهها

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الرياض - علي القحطاني - قال المحامي الموكل في قضية الأم التي طالبت بضم طفلتيها وتم الرفض حسبما زعمت لظهورها كاشفة وجهها في برنامج تلفزيوني، إنه تم إلغاء هذا الحكم.

وقال عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه على ” تويتر ” إنه تم إلغاء الحكم السابق، وتم ضم الفتاتين إلى والدتهما وإعمال المباديء الصادرة من المحكمة العليا بشأن ضم البالغ.

وكانت الأم رفعت دعوى ضد مطلقها العام الماضي وصدر الحكم بإلزام ابنتيها بالذهاب مع والدهما بعد انتهاء الدراسة.

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