شكرا لمتابعة خبر عن إعادة الطفلتين إلى الأم التي كشفت وجهها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال المحامي الموكل في قضية الأم التي طالبت بضم طفلتيها وتم الرفض حسبما زعمت لظهورها كاشفة وجهها في برنامج تلفزيوني، إنه تم إلغاء هذا الحكم.
وقال عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه على ” تويتر ” إنه تم إلغاء الحكم السابق، وتم ضم الفتاتين إلى والدتهما وإعمال المباديء الصادرة من المحكمة العليا بشأن ضم البالغ.
وكانت الأم رفعت دعوى ضد مطلقها العام الماضي وصدر الحكم بإلزام ابنتيها بالذهاب مع والدهما بعد انتهاء الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة الطفلتين إلى الأم التي كشفت وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.