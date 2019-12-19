شكرا لمتابعة خبر عن موعد فتح باب القبول بالدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة الدراسات العليا إنه سيبدأ فتح باب قبول الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية 3/5/ 1441 هـ، وينتهي بتاريخ 1441/06/01هـ.

وأوضحت الجامعة الشروط وطريقة التقديم وآلية الاختبارات وفقًا لما هو موضح أدناه.

1- اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية علما بأن صلاحية الاختبار (5) سنوات والدرجة المطلوبة هي (65) كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير).

2- كما أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل، الآيلتس، كفايات اللغة الإنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية).

3- لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني.

4- جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز) الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المشار إليها أدناه.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول من هنــــــــــــا

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