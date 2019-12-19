أسلوب جديد لتعداد سكان السعودية من خلال المراكز التجارية

أوضحت مصادر أن الهيئة العامة للإحصاء تتجه إلى استحداث أسلوب جديد في التعداد السكاني، وذلك تنفيذًا لتعداد السعودية 2020. وكشفت المصادر عن أن الهيئة طالبت الغرف التجارية بضرورة الاستعداد لهذا الأمر وتضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف دعم خطط التنمية ونشر الوعي لدى المواطنين .

وأكدت المصادر أن الهيئة سوف تعتمد على منافذ الاتصال والتسويق التي تمتلكها المراكز والمجمعات التجارية حول المملكة للعمل على مشروع العد الإلكتروني الجديد، والذي سيتم تدشينه 22 رجب 1441 ه‍. وستوفر هذه الطريقة الوقت على الهيئة العامة للإحصاء، بجانب عدم إلزام المواطنين بزيارة الباحث الميداني لهم بحسب صحيفة “عكاظ”.