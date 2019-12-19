توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما توقعت الهيئة، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفيما أشارت إلى أن السماء ستكون غائمةً جزئياً على جنوب غرب المملكة. وقد تُسجل محافظة القنفذة أعلى درجة حرارة في المملكة بـ33 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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