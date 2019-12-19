جامعة المعرفة تنعي ضحيتي انهيار “سقف المواقف” وتعلِّق الدراسة 48 ساعة

نعت جامعة المعرفة، وفاة مواطن ومقيم؛ إثر سقوط جزء من انهيار المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية عليهما. وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن الحادث وقع- أمس الثلاثاء- ونتجت عنه أيضًا إصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج في المستشفيات، وخرج منهم أحد عشر شخصًا، ولا يزال اثنان يتلقيان العلاج اللازم. وأكَّدت أن تنفيذ خطة الإخلاء تم في زمن قياسي؛ بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومشاركة عددٍ من المواطنين في موقع الحادث.

وقررت الجامعة تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 19 ديسمبر الجاري، حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، كما يجري العمل على تجهيز مبنى الجامعة الآخر في ظهرة العودة بمحافظة الدرعية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية. وأكَّدت الجامعة في بيانها، أنها «تشاطر أسر المتوفين العزاء في مصابهم، وتتمنى السلامة للمصابين، كما تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الحادث؛ بالتعاون مع الجهات الرسمية». ولفتت الجامعة إلى أنه قد تم تخصيص رقم جوال للتواصل مع الجامعة للرد على استفسارات الطلاب والطالبات 0555121598.