لحظة وفاء من وزير الخارجية الكويتي الجديد لموقف المملكة أيام غزو العراق

︎ . لحظة وفاء من وزير الخارجية الكويتي الجديد الشيخ أحمد بن ناصر الصباح لموقف المملكة الداعم للشقيقة الكويت أثناء الغزو ويستذكر موقف الملك فهد -رحمه الله- الحازم في دحر العدوان العراقي وأنه درس للأجيال القادمة ليعرفوا أهمية وخصوصية وحتمية العلاقة الكويتية السعودية ????????????????





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