وزير الإعلام يوجِّه بفتح تحقيق في ملابسات واقعة «دوري أم أحمد»

أوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون، أنه تقرر فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وذلك بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

وأكَّدت «هيئة الإذاعة والتليفزيون»، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكَّدت مصادر لـ«عاجل» أنه تم إيقاف المحلل والناقد الرياضي عادل التويجري عن الظهور الإعلامي، مؤقتًا، بعد تعليقه على هزيمة الهلال في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019؛ حيث وصف الدوري السعودي بأنه «دوري أم أحمد».

وجاءت تصريحات التويجري، عبر مشاركته الحوارية ببرنامج «الدوري مع وليد» على قناة SBC، عقب نهاية لقاء الهلال مع فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت عبارة «دوري أم أحمد»، التي جاءت على لسان التويجري، قد أثارت غضبًا شديدًا لدى الجماهير السعودية؛ حيث توالت ردود الفعل على تصريحات التويجري بعد هزيمة الهلال، وانتشر هاشتاق «#دوري_ام_احمد»، الذي طالب فيه مغردون، المسؤولين، بمحاسبة التويجري على تصريحاته، التي لا تليق عبر قناة حكومية، ومنعه من الظهور الإعلامي.