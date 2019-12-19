جامعة الملك فيصل عن عبث «هكر الأحساء» بدرجات الطلاب: لم يحدث

قالت جامعة الملك فيصل، إن قضية محاولة العبث بنظام الدرجات الإلكتروني لا تزال قيد التحقيق، وذلك ردًا على ما نُشر في هذا الشأن.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت جامعة الملك فيصل أن أنظمتها التقنية محمية بمستويات عالية من أنظمة الأمان والحماية، لافتة إلى أنه لم يحدث أي تغيير في الدرجات، وإن ما حدث هو تعدي على صلاحيات الغير.

وأوضحت جامعة الملك فيصل أن القضية بيد الجهات الأمنية؛ لاستكمال التحقيقات اللازمة مع جميع المتورطين.

وكانت معلومات متداولة أكدت أن أحد الطلاب تمكن من اختراق نظام جامعة الملك فيصل ونجح في تغيير درجات 19 طالبًا.

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وتصدر هشتاج #العفو _عن _هكر _الاحسا الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خلفية المشتبه في عملية العبث بالدرجات.

وطالب عدد من المغردين باحتواء «الهاكر» فيما طالب عدد آخر من المغردين بتطبيق العقوبات عليه في حال ثبوت التهمة.

فيما طالبت النيابة العامة بالسجن 4 سنوات للطالب وتغریمه 3 ملايين ريال.