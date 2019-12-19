توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الخميس، مع استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار.
وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يتوقع بمشيئة الله تعالى، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) شاملة السواحل منها.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى غيوم السماء جزئيًّا على جنوب غرب المملكة، مشيرة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ين.
أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدًا الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخميس.. انخفاض بدرجات الحرارة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.