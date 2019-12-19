طقس الخميس.. انخفاض بدرجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الخميس، مع استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يتوقع بمشيئة الله تعالى، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) شاملة السواحل منها.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى غيوم السماء جزئيًّا على جنوب غرب المملكة، مشيرة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ين.

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أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدًا الخميس.