بالفيديو.. الإطاحة بمروج حبوب كبتاجون بعد مطارة في شوارع الرياض

تمكنت فرق مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، من ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة. ووثق مقطع فيديو، ضبط فرق المكافحة لمروج الكبتاجون، وذلك خلال جولة ميدانية، بعد مطاردة له في شوارع الرياض. وانتقلت فرق المكافحة لمنزل المروج وعُثر بداخله على مكبس خاص لكبس الحبوب المحظورة، وكمية أخرى جاهزة للترويج.

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