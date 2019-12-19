الملك يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الكورية



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه. ونقلت الوزيرة الضيفة لخادم الحرمين الشريفين، في بداية الاستقبال، تحيات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن رئيس، فيما أبدى الملك سلمان بن عبدالعزيز تحياته لفخامته. وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية، بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين.

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