أمطار الدرعية تتصدر المناطق بـ34 ملم وحريملاء بـ21.00

أصدرت أمس، وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، وسجلت منطقة الدرعية في الرياض أعلى منسوب بلغ 34.00 ملم، تلتها حريملاء بـ 21.00 ملم، فيما تفقد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج ورئيس المجلس البلدي في المحافظة عبدالله آل عايد، مواقع تجمع مياه الأمطار في المحافظة والهجر التابعة لها للوقوف على أبرز مواقع تجمع مياه الأمطار واتخاذ الحلول المناسبة، وذلك خلال جولة ميدانية.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

كميات الأمطار

منطقة الرياض

سدوس / الدرعية 34.00 ملم

مرات 22.30 ملم

حريملاء 21.00 ملم

أشيقر / شقراء 8.00 ملم

مزارع خروب / شقراء 13.00 ملم

رماح 15.70 ملم

الحريق بالوشم / المجمعة 9.00 ملم

القصب / شقراء 10.10 ملم

مكة المكرمة

العفيرية / رنية 0.40 ملم

القصيم

المذنب 1.70 ملم

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دخنة / الرس 1.00 ملم

ضرية / الرس 5.50 ملم

المنطقة الشرقية

النعيرية 7.00 ملم

مطار الأحساء 8.00 ملم

منطقة عسير

البشائر / بالقرن 0.80 ملم

الشمالية

الزيتة / حقل 1.80 ملم

السوراء / ضباء 0.20 ملم

جازان

فيفاء 7.00 ملم

صامطة 15.80 ملم

جبل سلا / العارضة 15.00 ملم