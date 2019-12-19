ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.
كميات الأمطار
منطقة الرياض
سدوس / الدرعية 34.00 ملم
مرات 22.30 ملم
حريملاء 21.00 ملم
أشيقر / شقراء 8.00 ملم
مزارع خروب / شقراء 13.00 ملم
رماح 15.70 ملم
الحريق بالوشم / المجمعة 9.00 ملم
القصب / شقراء 10.10 ملم
مكة المكرمة
العفيرية / رنية 0.40 ملم
القصيم
المذنب 1.70 ملم
دخنة / الرس 1.00 ملم
ضرية / الرس 5.50 ملم
المنطقة الشرقية
النعيرية 7.00 ملم
مطار الأحساء 8.00 ملم
منطقة عسير
البشائر / بالقرن 0.80 ملم
الشمالية
الزيتة / حقل 1.80 ملم
السوراء / ضباء 0.20 ملم
جازان
فيفاء 7.00 ملم
صامطة 15.80 ملم
جبل سلا / العارضة 15.00 ملم
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار الدرعية تتصدر المناطق بـ34 ملم وحريملاء بـ21.00 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.