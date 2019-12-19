4 وفيات و19 إصابة تستنفر هلال الطائف

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالا أمس، حادث انقلاب على إثره تم استنفار 11 فرقة إسعافية لمباشرة الحادث.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا في السابعة صبحا يفيد بوجود حادث اصطدام مركبة نقل بأخرى صغيرة حيث ارتطمت الأولى بالثانية، مما أدى إلى انقلاب الأولى والتي كان على متنها عدد من الأشخاص، وذلك على طريق السيل باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف الثبيتي أن عدد الإصابات بالموقع بلغت 19 إصابة، إضافة إلى وجود 4 حالات وفيات، مما استدعى تدعيم الموقع بـ11 فرقة إسعافية وفرق عناية وعمل منطقة فرز طبي وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين.

وبين متحدث الهلال الأحمر بالطائف أنه تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة، حيث تم نقل 8 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و6 حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و3 حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف إلى المستشفى.