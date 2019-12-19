نشر رسائل
وجهت إدارات التعليم بالمناطق المدارس بالاستعداد للامتحانات من خلال تهيئة القاعات الدراسية للطلاب والإشراف اليومي المستمر على الامتحانات والطلاب قبل وبعد الامتحان وعدم خروجهم بين فترات الامتحان والتواصل المباشر مع أولياء الأمور عند الانتهاء من الامتحان لضمان وصول الطالب إلى المنزل والابتعاد عن أصدقاء السوء في تلك الفترة. في حين تعمل عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة ومكافحة المخدرات والشرطة والمرور وهيئة الأمر بالمعروف على تنفيذ عدد من الخطط الموسمية في الاختبارات من خلال الرسائل التوعوية والتي تهم الطالب مباشرة وتسعى إلى تحقيق أعلى درجات التهيئة استعدادا للامتحان وبعيدا عن المنغصات التي قد تؤثر سلبا على الطالب قبل الاختبار وبعده، حيث تعمل تلك الجهات على نشر رسائل لأولياء الأمور وكذلك توزيع عدد من الدوريات الأمنية والسرية أمام المدارس والتجمعات المدرسية لضمان سلامة الطالب.
نفايات الاختبارات
عملت عدد من المدارس في المدينة المنورة إلى تهيئة الطلاب والطالبات للامتحانات من خلال وضع عدد من الإرشادات التربوية والتعليمية للطالب أثناء المذاكرة وعند الامتحان وابتعاده عن المخاطر، كما وجهت عددا من الرسائل التربوية للأسر لمساعدة أبنائهم على الاستذكار واستغلال الوقت، بينما تعمل عدد من القطاعات الخاصة والجمعيات على الاستفادة من نفايات الامتحانات من الأوراق بوضع طرق التواصل معهم للاستفادة من الأوراق والكتب وحفظها بوضع حاويات أمام المدارس أو إرسال المركبات لحملها.
جهات تشارك التعليم
وزارة الصحة
مكافحة المخدرات
الشرطة
المرور
هيئة الأمر بالمعروف
نصائح وإرشادات
الابتعاد عن المقارنات بين الأبناء ومراعاة الفروق الفردية فيما بينهم
تشجيع الأبناء والرفع من معنوياتهم
إيجاد بيئة محفزة ومساعدة داخل المنزل
الاعتناء بالتغذية السليمة وتوفير احتياجات الطالب
توعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع الطلاب في فترة الاختبارات
توعية الطالب بأهمية المحافظة عل الكتاب المدرسي
الابتعاد عن السهر والحرص على النوم المبكر والابتعاد عن المنبهات والإفطار جيدا قبل الامتحان
تنبيه الطلاب عن رفقاء السوء وتذكيرهم بالتوجه للمنزل مباشرة عقب انتهاء الاختبار
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل توعوية وأمنية من 5 جهات للطلاب في الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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