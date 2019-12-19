رسائل توعوية وأمنية من 5 جهات للطلاب في الامتحانات

تبدأ عدد من الجهات الحكومية مطلع الأسبوع المقبل تطبيق خططها الموسمية في الاختبارات الفصلية، حيث تضع وزارة التعليم عددا من التعليمات والتوجيهات أمام المدارس، حرصا على رفع مستوى الأداء في الامتحانات وسلامة الطلاب من خلال بعض النصائح والتوجيهات لأولياء الأمور وكذلك الطلاب عند الاستذكار، في حين تستغل عدد من الجهات فرصة الامتحانات لتوجيه عدد من الرسائل التوعوية والأمنية لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من الطلاب وأسرهم في تلك الفترة، حيث تستغل الصحة ومكافحة المخدرات والمرور الفرصة ببث عدد من الرسائل التوعوية أثناء الامتحانات والبعد عن المخاطر التي قد تواجه الطلاب قبل أو بعد الامتحان.

نشر رسائل

وجهت إدارات التعليم بالمناطق المدارس بالاستعداد للامتحانات من خلال تهيئة القاعات الدراسية للطلاب والإشراف اليومي المستمر على الامتحانات والطلاب قبل وبعد الامتحان وعدم خروجهم بين فترات الامتحان والتواصل المباشر مع أولياء الأمور عند الانتهاء من الامتحان لضمان وصول الطالب إلى المنزل والابتعاد عن أصدقاء السوء في تلك الفترة. في حين تعمل عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة ومكافحة المخدرات والشرطة والمرور وهيئة الأمر بالمعروف على تنفيذ عدد من الخطط الموسمية في الاختبارات من خلال الرسائل التوعوية والتي تهم الطالب مباشرة وتسعى إلى تحقيق أعلى درجات التهيئة استعدادا للامتحان وبعيدا عن المنغصات التي قد تؤثر سلبا على الطالب قبل الاختبار وبعده، حيث تعمل تلك الجهات على نشر رسائل لأولياء الأمور وكذلك توزيع عدد من الدوريات الأمنية والسرية أمام المدارس والتجمعات المدرسية لضمان سلامة الطالب.

نفايات الاختبارات

عملت عدد من المدارس في المدينة المنورة إلى تهيئة الطلاب والطالبات للامتحانات من خلال وضع عدد من الإرشادات التربوية والتعليمية للطالب أثناء المذاكرة وعند الامتحان وابتعاده عن المخاطر، كما وجهت عددا من الرسائل التربوية للأسر لمساعدة أبنائهم على الاستذكار واستغلال الوقت، بينما تعمل عدد من القطاعات الخاصة والجمعيات على الاستفادة من نفايات الامتحانات من الأوراق بوضع طرق التواصل معهم للاستفادة من الأوراق والكتب وحفظها بوضع حاويات أمام المدارس أو إرسال المركبات لحملها.

جهات تشارك التعليم

وزارة الصحة

مكافحة المخدرات

الشرطة

المرور

هيئة الأمر بالمعروف

Advertisements

نصائح وإرشادات

الابتعاد عن المقارنات بين الأبناء ومراعاة الفروق الفردية فيما بينهم

تشجيع الأبناء والرفع من معنوياتهم

إيجاد بيئة محفزة ومساعدة داخل المنزل

الاعتناء بالتغذية السليمة وتوفير احتياجات الطالب

توعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع الطلاب في فترة الاختبارات

توعية الطالب بأهمية المحافظة عل الكتاب المدرسي

الابتعاد عن السهر والحرص على النوم المبكر والابتعاد عن المنبهات والإفطار جيدا قبل الامتحان

تنبيه الطلاب عن رفقاء السوء وتذكيرهم بالتوجه للمنزل مباشرة عقب انتهاء الاختبار