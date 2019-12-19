مطالبات بمتابعة دور الإيواء والمطاعم والمحلات بعسير

ضابط بمدني أبها خلال متابعة دور الإيواء (دوت الخليج)

طالب عدد من أهالي منطقة عسير الجهات ذات العلاقة في المنطقة بمتابعة دور الإيواء والمطاعم والمحلات، خصوصا مع إجازة الربيع خلال الأيام القادمة، وقال المواطن محمد العسيري إن محافظات المنطقة في الساحل التهامي تحتاج إلى متابعة دقيقة ورفع الوعي، خصوصا أن هذه الأيام باردة على جبال السراة، وأكثر الأهالي بدا يتجهز لقضاء إجازة الربيع بالساحل التهامي في ظل تخوفهم من تلك المحلات والمطاعم، ورفع أسعار الشقق والفنادق والألعاب والحدائق، ومراقبة السلامة بها بدون مراقبة من الجهات المعنية.

حالات تسمم

قال المواطن سعيد القحطاني «لعل ما حصل قبل أيام من تسمم في بحر أبو سكينة يوقظ الجهات الرقابية من نومها ومتابعة تلك العمالة الوافدة التي بدأت تتلاعب بالأسعار والمطاعم على مرأى من الجميع، وحتى لا تتكرر مثل تلك الحالات، خصوصا أنه سيكون هناك زحام خلال الإجازة على القطاع التهامي بحثا عن الدفء والأجواء المعتدلة».

بدوره، أشار المواطن علي الشهري إلى أنه يفترض أن تكون هناك كاميرات مراقبة لكل المحلات وربطها بشاشات مع كل بلدية لمتابعة أداء تلك العمالة التي باتت تتلاعب كيفما تشاء، مطالبا بالتشهير بالمحلات وأسماء العمالة حال وقوع مخالفة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

تستر تجاري

قال المواطن سعد المالكي «إن بعض المحلات والمطاعم والشقق يملكها وافدون، وهذا تستر تجاري من أبناء البلد عليهم، والتستر التجاري وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متسترا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متسترا كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي، من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة مطالب باستحداث جهاز أمني رقابي لمكافحة التستر والتشهير بالمخالفين على الملأ».

عمالة أجنبية

أكد المواطن جمعان الزهراني أن العمالة الأجنبية المتستر عليها في ازدياد كل عام، وانتشرت المحلات التجارية الصغيرة بأسماء مواطنين على «لوحة المحل»، كما توسعت هذه العمالة في إنشاء المحلات التجارية الكبيرة بأسماء مواطنين سعوديين، ويشغل وظائفها عمالة أجنبية، وأبناء البلد خارج الحسبان وهم يحتجون تلك الوظائف لتأمين مستقبلهم.

120 مخالفة

قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد عبدة السيد، إن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد عـلي عبدالله السـعوي دشن الأسبوع الماضي حملة السلامة الوقائية لمواقع الإيواء السياحي ومدن الملاهي والألعاب بالمنطقة، وذلك استعدادا لقرب إجازة منتصف العام، وستشمل الحملة الكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمواقع الترفيهية ومدن الألعاب بالمنطقة.

Advertisements

يذكر أن هذه الحملة تستمر لمدة أسبوعين، وتهدف إلى التأكد من توفر وجاهزية وسائل السلامة وإزالة مسببات الحوادث والمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي بتلك المواقع، والتي من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشغال بها وازدياد عدد الزوار للمنطقة خلال فترة الإجازة.

وأشار إلى أنه استعدادا لإجازة منتصف العام فقد قام مدني عسير بالوقوف على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي، ورصد 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى من حملته الوقائية.

أبرز المطالب خلال الإجازة

متابعة المطاعم

متابعة الشقق والفنادق

نظافة الحدائق والمتنزهات

متابعة السلامة للألعاب الإلكترونية

نظافة الشوارع والممرات والممشى

متابعة المحلات وسلامة الأغذية

متابعة التلاعب بالأسعار والتستر التجاري