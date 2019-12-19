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قطار الحرمين يستأنف رحلاته بين المدينة ومكة

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استأنف مشروع «قطار الحرمين السريع» اليوم رحلاته اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بعد أسبوع على معاودة الرحلات اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة وجدة، وبذلك تعاود منظومة رحلات القطار مساراتها بالشكل الاعتيادي.

وأوضح مدير محطة «قطار الحرمين السريع» بالمدينة المنورة سعد الشهري، أن محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة شهدت اليوم عند الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحا انطلاق رحلة متجهة إلى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، مبينا أنه سيتم تسيير 12 رحلة «ذهابا ومرجعا» يوميا بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة بواقع 6 رحلات ذهابا ومثلها إيابا لنقل الركاب من الزائرين والمواطنين ضمن جدول رحلات منتظم بشكل يومي وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع تشمل أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، يتم خلالها نقل نحو خمسة آلاف راكب يوميا، مبينا أن الرحلة الواحدة تنقل 417 راكبا.


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