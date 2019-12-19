البلين تري للتجمع الصحي بالقصيم

حصل التجمع الصحي بمنطقة القصيم على الاعتماد الدولي من منظمة «بلين تري»، بعد اجتياز مستشفى الملك سعود بعنيزة لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة من المنظمة. وأكد التجمع الصحي في القصيم أن منظمة «بلين تري» تعتبر رائدة في إضفاء الطابع الإنساني، وتركز على احتياجات المريض، ومنحت مستشفى الملك سعود الاعتماد الفضي، ليكون أول مستشفى بالمنطقة يحصل على هذا الإنجاز الذي سيكون له أثر إيجابي على رفع جودة الخدمات الطبية المساندة للمرضى، وبين التجمع الصحي أن الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية، للمنشآت الصحية بالمنطقة سيسهم في تجويد أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين، في جميع المسارات الطبية.



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