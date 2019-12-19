تكريم 27 فريقا بجائزة العمل التطوعي في عنيزة

شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، حفل جائزة العمل التطوعي والمقام بتنظيم إدارة تعليم محافظة عنيزة بالشراكة مع الجمعية الأهلية الصالحية للعمل التطوعي، بمركز الأميرة نورة الفيصل بالمحافظة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح.

مشاركات اجتماعية

جرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي يحكي الشخصية المكرمة عبدالله النعيم، والذي قدم العديد من الأعمال التطوعية طوال حياته، واستعرض من خلاله انعكاس أعماله على أهل بيته عبر إنشاء ابنته نورة مدرسة ابتدائية سميت باسم زوجها صالح النعيم، رحمه الله، والدكتورة لولوة التي أنشأت مدرسة في حي شعبي بمحافظة عنيزة، بالإضافة إلى ابنته منال التي أسست روضة أطفال.

وقدمت كلمة راعي الجائزة والشخصية المكرمة عبدالله بن علي النعيم، الذي قدم من خلالها الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكل عمل تطوعي يقدم للمنطقة، مشيرا إلى أن العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بالمجتمعات، مبينا أن الجمعية الأهلية الصالحية في عنيزة المنشأة عام 1402 بدافع الوفاء لإبراز رواد الحركة التعليمية للمربي صالح الصالح -رحمه الله- منذ أكثر من 80 عاما، مبينا أن رؤية المملكة المباركة رفعت معدل الحرص بالعمل التطوعي وتوسيع دائرة المشاركات الاجتماعية.

المدارس المعززة

كرم أمير منطقة القصيم، عبدالله النعيم، بالإضافة إلى تكريم 27 فريقا تطوعيا اشتملت على فرق الطلاب والطالبات التطوعية، ومنسقي ومنسقات العمل التطوعي بالمدارس، إضافة إلى المدارس المعززة للأعمال التطوعية وتنميتها بين منسوبيها وطلابها.