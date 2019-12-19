معالجة التلوث البصري أولوية قصوى

جاء ذلك ترؤسه الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات المنطقة، وبحضور وكلاء الأمانة أمس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة بمدينة بريدة، وأكد المجلي ضرورة العمل على برامج زمنية محددة ومستهدفات واضحة مع مراجعة مخرجات كل مرحلة لضمان سير العمل وفق الخطط، بالإضافة إلى العمل التكاملي بين كافة بلديات المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري.
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