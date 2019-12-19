طب الأسرة في 66 مركزا صحيا

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية في الأحساء عبدالرحمن السدراني، إدراج مبادرة «تعزيز منهج طب الأسرة» في 66 مركزا للرعاية الصحية الأولية في مدن وقرى المحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من 4 مراحل لتطبيق المبادرة شملت 34 مركزا، وستدخل المبادرة 32 مركزا آخر في 2020، وذلك عن طريق مسار واضح يتم تطبيقه داخل المركز الصحي والاستفادة من الخدمات الأخرى كالمختبر والصيدلية وعيادة التثقيف الإكلينيكي.
وأشار السدراني إلى أن جهات الاختصاص في المديرية تستهدف حاليا تدريب الأطباء والكادر الصحي في المراكز الصحية، وذلك لتأهيل مدربين مؤهلين من فئة الأطباء والممرضين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
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