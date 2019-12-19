59 ألف يمني وموريتاني وسوداني للحج

الطريق الأمثل
اجتمع مجلس إدارة المؤسسة مع مكتب شؤون حجاج اليمن بحضور وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، فيما مثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف محمد معاجيني، حيث ناقش الطرفان الخدمات التي ستقدم لقرابة 24250 ألف حاج يمني، والطريق الأمثل لتقديم أجود الخدمات على كل الأصعدة.
خدمات مقدمة
اجتمع رئيس المؤسسة بالإنابة المطوف الدكتور محمد بياري مع ممثل مكتب حجاج موريتانيا محمد المأمون المستشار المكلف بمهمة الحج، حيث ناقش الطرفان الخدمات المقدمة لقرابة 3500 حاج موريتاني سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.
بروتوكول رسمي
ترأس رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان الاجتماع مع مكتب شؤون حجاج السودان الذي مثله مديرا عاما للحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج السودان منتصر عباس محمد، ووقع الطرفان البروتوكول الرسمي لتقديم الخدمة لـ32 ألف حاج سوداني سيقدمون هذا الموسم، وحل كل الملاحظات التي أبداها الطرف السوداني مع تعزيز الشراكة حول الإيجابيات.
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