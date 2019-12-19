حالات حرجة
أكد مدير مستشفى محافظة مرات العام حامد بن الحميدي المطيري لـ«دوت الخليج»، أن المستشفى استقبل 13 حالة إصابات مختلفة نتيجة انقلاب حافلة، منها 8 حالات تم تحويلهم إلى مستشفى شقراء، منها 3 حالات حالاتهم حرجة و5 حالات عادية وكسور والبقية تم خروجهم وكانت إصاباتهم طفيفة.
وأشار المطيري إلى أن المستشفى ليس به تنويم، والمصابين بحاجة إلى ملاحظة بالرغم من وجود الكفاءات والكوادر الطبية والأيدي العاملة، حيث كان المستشفى مركزا صحيا في عام 1432، ولكن حتى الآن لا يوجد به تنويم، مضيفا أن المستشفى غير جاهز لاستقبال ومعالجة مثل هذه الحالات وبحاجة لتشغيل قسم التنويم وبعض الأجهزة.
انحراف واصطدام
ذكر مصدر لـ«دوت الخليج»، أن الحادث كان نتيجة انقلاب حافلة نقل ركاب كبيرة سعة 50 راكبا تابعة لإحدى شركات النقل العام في مدخل المحافظة الشرقي، وتسببت الأمطار التي هطلت على المحافظة، إضافة إلى السرعة في انحراف الحافلة عن الطريق العام، واصطدامها بالرصيف وعمود الإنارة، ثم انقلابها في وسط الطريق، ما أدى إلى إصابة 13 راكبا وراكبة.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 مصابا يكشفون نقص الخدمات بمستشفى مرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.