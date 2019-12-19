13 مصابا يكشفون نقص الخدمات بمستشفى مرات

كشفت الأمطار التي هطلت على محافظة مرات التابعة لمنطقة الرياض أمس، وتسببت في حادث لحافلة نتج عنه إصابة 13 راكبا وراكبة، عدم قدرة مستشفى المحافظة لتقديم الخدمات الإسعافية لبعض للمصابين.

حالات حرجة

أكد مدير مستشفى محافظة مرات العام حامد بن الحميدي المطيري لـ«دوت الخليج»، أن المستشفى استقبل 13 حالة إصابات مختلفة نتيجة انقلاب حافلة، منها 8 حالات تم تحويلهم إلى مستشفى شقراء، منها 3 حالات حالاتهم حرجة و5 حالات عادية وكسور والبقية تم خروجهم وكانت إصاباتهم طفيفة.

وأشار المطيري إلى أن المستشفى ليس به تنويم، والمصابين بحاجة إلى ملاحظة بالرغم من وجود الكفاءات والكوادر الطبية والأيدي العاملة، حيث كان المستشفى مركزا صحيا في عام 1432، ولكن حتى الآن لا يوجد به تنويم، مضيفا أن المستشفى غير جاهز لاستقبال ومعالجة مثل هذه الحالات وبحاجة لتشغيل قسم التنويم وبعض الأجهزة.

انحراف واصطدام

ذكر مصدر لـ«دوت الخليج»، أن الحادث كان نتيجة انقلاب حافلة نقل ركاب كبيرة سعة 50 راكبا تابعة لإحدى شركات النقل العام في مدخل المحافظة الشرقي، وتسببت الأمطار التي هطلت على المحافظة، إضافة إلى السرعة في انحراف الحافلة عن الطريق العام، واصطدامها بالرصيف وعمود الإنارة، ثم انقلابها في وسط الطريق، ما أدى إلى إصابة 13 راكبا وراكبة.