محاضرة تعريفية بأعمال المركز الوطني لقياس الأداء

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، «المحاضرة التي نظمها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بالتعاون مع إمارة منطقة عسير على مسرح جامعة الملك خالد بأبها، بحضور مسؤولي إمارة منطقة عسير، والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، ومسؤولي الغرفة التجارية، والوكلاء المساعدين بجامعة الملك خالد وكلياتها. وبدأت المحاضرة التي ألقاها المهندس عادل الأحمدي أحد منسوبي مركز «أداء» بتعريف عن مهام وأهداف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وعلاقته بالأجهزة الحكومية. وفي نهاية المحاضرة التعريفية رد عدد من منسوبي مركز «أداء» على أسئلة الحضور واستفساراتهم حول الآليات العملية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودور المركز في التوصيات الخاصة بأداء قيادات ومنسوبي الجهات الخدمية. يذكر أن المحاضرة تأتي في إطار توجيهات أمير منطقة عسير لتطوير العمل الإداري في المنطقة، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين إمارة منطقة عسير ومركز«أداء»، وانطلاقاً من مهام الإمارة التي تشمل الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.



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