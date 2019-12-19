السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم 35 مهاجرًا غير شرعي من إسبانيا



نواكشوط 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أعادت اسبانيا مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى موريتانيا، من جنسيات مالية وسنغالية وموريتانية .

ووصلت المجموعة المتكونة من 35 مهاجرًا إلى مطار نواديبو الموريتاني، عبر طائرة قادمة من إسبانيا، حيث تم ترحيل المهاجرين الماليين والسنغاليين إلى بلدانهم، فيما تم إطلاق سراح الموريتانيين.

وكانت السلطات الموريتانية قد انتشلت قبل أسبوعين جثث 64 مهاجرًا غامبيًا قضوا في البحر، فيما أنقذت 58 آخرين، كانوا على متن زورق غرق بهم قبالة شواطئ نواذيبو قبل أن يعترض خفر السواحل بعد يومين زورقًا مماثلا قبالة "أنوامغار" به أكثر من 190 مهاجرًا غير شرعي، وقامت بترحيل الجميع إلى بلدانهم.

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