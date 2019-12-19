السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مركز شري ويلتقي الأهالي



شري 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم مركز شري , يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد .

والتقى سموه خلال الزيارة رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان والمسؤولين وأهالي المركز, مستمعاً لعدد من المقترحات والأعمال والمبادرات المنفذة والتي تخدم المواطنين, مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته وتفقده للمركز ، الذي يعكس حرص القيادة ـ أيدها الله ـ بالاهتمام بأبناء الوطن في جميع أرجائه.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لخدمة أهالي المركز وما حوله من قرى وهجر تابعة له , مؤكداً أن المركز يشهد نمواً وارتقاءً ملحوظاً في جميع الجوانب الخدمية , لافتاً الانتباه إلى أن زيارة سموه اليوم تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار الدائم.

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