السعودية اليوم / بلدية فيفاء تستنفر جهودها لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار



فيفاء 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

استنفرت بلدية محافظة فيفاء جهودها في فتح الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدها المحافظة بعد مغرب اليوم .

وشكلت البلدية فريقًا للطوارئ لمباشرة واستقبال البلاغات عبر الرقم 940 ، وفتح الطرق وإزالة مخلفات سيول الأمطار وإصلاح أعطال إنارة الشوارع .

وبين رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان أن البلدية استنفرت معداتها لفتح الطريق وإزالة مخلفات سيول الأمطار، وفتح طريق الثويعي وطريق الداثري والمخشمي وطريق الغربي والطرق الفرعية الأخرى وإزالة مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات المياه من الطرق الرئيسة والفرعية كطريق 12 وطريق 8 وطريق السربة وطريق الحزام وغيرها من الطرق .

// انتهى //

01:15ت م

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