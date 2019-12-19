

القاهرة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

يعقد المجلس المصري للشؤون الخارجية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مؤتمره السنوي تحت عنوان "أمن الشرق الأوسط .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر المحددات الداخلية لأمن الشرق الأوسط والتطورات الديموجرافية والاقتصادية في دول المنطقة والجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط واحتياطات المنطقة ونصيب مصر منها، ومقومات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى إمكانية تحقق ذلك مستقبلًا.

وتتناول جلسات المؤتمر رؤية مصر والرؤى الإقليمية لأمن الشرق الأوسط، فضلًا عن رؤى الدول الإقليمية غير العربية لأمن المنطقة، إضافة إلى الإستراتيجية الأمريكية ورؤية القوى الكبرى لأمن المنطقة، إضافة إلى الأجندة الدولية تجاه الإرهاب في الشرق الأوسط.

// انتهى //

23:13ت م

0273





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مؤتمر بالقاهرة حول "أمن الشرق الأوسط ..الفرص والتحديات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.