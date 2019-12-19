السعودية اليوم / الدكتور كومان : يوم الشرطة العربي هو يومَ تلاقت فيه إرادة صناع القرار الأمني العربي



تونس 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أكد معالي الأمين العالم لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن الاحتفال بيوم الشرطة العربي في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ، يخلد ذكرى انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م، هو يومَ تلاقت فيه إرادة صناع القرار الأمني العربي واتفقت رؤاهم على رسم سياسة للتعاون بين أجهزة الشرطة العربية، وإطلاق مسيرة العمل الأمني العربي المشترك الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع أوطاننا العربية .

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : منذ ذلك التاريخ ظلت هذه المسيرة المظفرة تتعزز عاماً بعد عام وتحقق الإنجازات تلو الأخرى حتى باتت اليوم مثلًا يحتذى على صعيد العمل العربي المشترك.

واضاف معاليه :" إن هذه الذكرى تحل وما يزال العالم العربي يواجه انعكاسات الاستخدام السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت فضاء لبث خطاب التطرف والكراهية وتأليب الرأي العام واستقطاب الشباب للوقوع في براثن تنظيمات الإرهاب والسقوط في درك المخدرات والجريمة".

وتطرق معالي الأمين العالم لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إلى التصحيح الذي طرأ على صورة رجل الأمن العربي، بحيث باتت تعكس ـ أكثر فأكثر ـ واقع الممارسة الأمنية العربية وما تتميز به من قيم تغليب مصلحة الوطن والمواطن والتضحية في سبيل أداء الواجب وتحمل الرسالة واحترام حقوق الإنسان وكرامته والتقيد بأخلاقيات هذه المهنة النبيلة.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشرطة العربي يندرج في إطار التقدير لهذه التضحيات الجسام التي يبذلها رجال الشرطة لينعم المواطن بالأمن والاطمئنان وتتهيأ له أسباب الحياة الكريمة ، مستذكراً بكل إجلال وإعزاز، شهداء الشرطة والأمن العرب الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، معبرًا عن الأمال في أن يكون هذا اليوم مناسبة لتكريمهم وفرصة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع.

// انتهى //

23:13ت م

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