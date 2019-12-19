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فيديو.. جراح القلب الدوسري يرد على مقولة الحاشي لا يضر
أكد أن الكوليسترول خطر على القلب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال جراح القلب غنام الدوسري: إن سلوك السعوديين الغذائي سبب في أمراض القلب، وأن الأطباء يخطئون عندما يقولون لمرضاهم “كلوا من الشحوم حتى تشبعوا”، فقد يُفهم ذلك خطأ من ذوي المستوى التعليمي البسيط.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “معالي متابعات الخليج 365”، أن مقولة “الحاشي لا يضر، لا شحم ولا لحم”، غير صحيحة؛ لأن كل الدهون لها مضار وليست المسألة أن شركات الأدوية تروج لعلاجات الكولسترول، فهذا غير صحيح.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأمراض القلب، يعتمد الأطباء على دراسات جمعية القلب الأمريكية التي تفصل بين أنواع الشحوم المختلفة، ولهذا لا يجب على الطبيب أن يقول لأحد كُل ما تريد وستكون أمورك طبيعية، فذلك مؤسف جدًّا؛ لأنه يعطي رسالة مغلوطة.
وتابع الدوسري أن الكولسترول لو وصل لمستوى معين تترسب الشحوم على جدار الشرايين، ثم يترسب عليها الكالسيوم عند وجود التهاب في داخل الشريان و”يتكلس” الشريان، ما يتسبب في ضيقه.
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