السعودية | مع أزمة الدخان الجديد بالسعودية.. هذه نسبة الإقلاع!

شكرا لقرائتكم مع أزمة الدخان الجديد بالسعودية.. هذه نسبة الإقلاع! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين إلى 700٪؜ خلال شهر منذ بدء أزمة الدخان الجديد "العادي" في السعودية 15 نوفمبر الماضي.

وفي تصريح لـلـ"العربية.نت" ذكر المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور علي الوادعي، بأن 1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في السعودية استقبلت أعداداً كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين وكافة الجنسيات، للاستفادة من العلاج المجاني.

وتفاوتت نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين من مدينة إلى أخرى للأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي قبله، حيث جاءت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709٪؜ يليها حفر الباطن بنسبة 267٪؜ وحائل 176٪؜ والقصيم بنسبة 175٪؜ والرياض بنسبة 110٪؜ ثم جده بنسبة 75٪؜.

هذا وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن نسبة المدخنين في السعودية بلغت 12,3٪؜ من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين خلال العام الماضي 2018 ما يزيد عن 203 ألف مدخن، استفاد معظمهم من برامج العلاج والأدوية المجانية ، و برامج خدمات العلاج السلوكي المعرفي.