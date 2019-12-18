نائب رئيس «الشورى»: «العربية» تمثل هويتنا

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جاء ذلك خلال مشاركته، أمس في العاصمة الفرنسية باريس، في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) باليوم العالمي للغة العربية، بدعمٍ من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وبالتعاون مع مندوبية المملكة لدى اليونسكو .
وأكد "المعطاني" أهمية خدمة اللغة العربية عن طريق التقنية بما يواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التغني باللغة العربية واستذكار أمجادها فقط لا يكفي، بل يجب تكثيف العمل لتكون اللغة في خضم جميع التعاملات والبرامج الإلكترونية في حياة الإنسان.
ونوّه بأهمية إقامة المؤتمرات واللقاءات عن اللغة العربية، إذ إنها تواجه تحديات كثيرة في الترجمة والتعريب والبرامج التقنية، مطالبًا بالمزيد من خدمة اللغة العربية وانتشارها من خلال إيجاد برامج الترجمة الفورية للنص عن طريق التقنية، ومن خلال تكثيف إقامة اللقاءات والمؤتمرات المتخصصة حتى لا تقف العربية مكانها وتتجاوزها بقية اللغات.
وقدر الدكتور عبدالله المعطاني الشراكات الإستراتيجية في منظمة اليونسكو وبالأخص بين المنظمة ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في سبيل خدمة اللغة العربية.
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