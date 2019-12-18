شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبانة» يوجه بالتحقيق بشأن ما حدث في أحد البرامج الرياضية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.
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