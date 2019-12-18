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المملكة وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون في مجالات الطاقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.

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