شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.
كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.
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