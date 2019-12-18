شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمنية بين المملكة وجيبوتي» تستعرض مسارات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة وجمهورية جيبوتي، اليوم، اجتماعها الأول وذلك بمقر المديرية العامة لحرس الحدود في الرياض.

وترأس مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق عواد بن عيد البلوي الجانب السعودي فيما ترأسه من الجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الداخلية الجيبوتية سراج عمر عبد القادر، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع نقل مدير عام حرس الحدود للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يحقق الاجتماع أهدافه.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها سبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات والتعاون في عدد من المجالات.