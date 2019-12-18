شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومختصون يشيدون بركن الداخلية في «العرب للاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقدة في الرياض. واطلع زائرو المعرض من الوزراء، والمختصين في مجال التقنية من داخل المملكة وخارجها على ما تضمنه الركن المخصص لوزارة الداخلية "الأمن الرقمي" من خدمات تقنية في المجالات الأمنية والخدمية، مثل برنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية، ومشروع مركز العمليات الأمنية الموحد ( 911)، والتأشيرة السياحية، إضافة إلى منصة "أبشر" الإلكترونية، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تقنيات حديثة أسهمت في مساندة العمل الأمني ووفرت خدمات أمنية بجودة عالية.

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