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هيئة الإذاعة والتلفزيون تفتح تحقيقًا في أزمة وليد الفراج

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2019-12-18

هيئة الإذاعة والتلفزيون تفتح تحقيقًا في أزمة وليد الفراج

بناء على توجيه من وزير الإعلام

متابعات الخليج 365 - أحمد علام

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة، بناء على توجيه وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة.

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يذكر أن مقدم برنامج، الدوري مع وليد، وليد الفراج، المذاع على على قناة” SBC”، وصف الدوري السعودي، بكلمات أساءت للمنظومة الرياضية في المملكة، في حضور الناقد الرياضي، عادل التويجري.

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