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2019-12-18 فتح باب القبول بالكلية التقنية للبنات بـ الجوف اشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية متابعات الخليج 365 - الحوف Advertisements أعلنت الكلية التقنية للبنات بالجوف عن فتح باب القبول اليدوي للتسجيل بالفصل التدريبي الثاني تخصص “الوسائط المتعددة وتقنيات الويب”. واشترطت الكلية على المتقدمات أن تكون سعودية الجنسية، وألا يكون قد مضى على تخرج المتقدمة من الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 عامًا. شارك الخبر







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