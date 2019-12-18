محمد بن مسعود - الدمام - تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والشراكة الإستراتيجية بين البلدين التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030. وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:55 PM Advertisements تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030. الكلمات المفتاحية ، وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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