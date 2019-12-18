، محافظ العرضيات يفتتح مقهى تديره سعوديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء، مقهى "كوفي جاردن" بمركز العرضية الشمالية بميدان نمرة، والذي يُدار المقهى بأيدي فتيات سعوديات.

ويأتي ذلك تشجيعًا منه لهن، حيث أشاد بتلك المبادرة، متمنيًا لهن التوفيق.

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