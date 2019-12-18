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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء، مقهى "كوفي جاردن" بمركز العرضية الشمالية بميدان نمرة، والذي يُدار المقهى بأيدي فتيات سعوديات.
ويأتي ذلك تشجيعًا منه لهن، حيث أشاد بتلك المبادرة، متمنيًا لهن التوفيق.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:48 PMمحافظ العرضيات يفتتح مقهى تديره سعوديات
افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء، مقهى "كوفي جاردن" بمركز العرضية الشمالية بميدان نمرة، والذي يُدار المقهى بأيدي فتيات سعوديات.
ويأتي ذلك تشجيعًا منه لهن، حيث أشاد بتلك المبادرة، متمنيًا لهن التوفيق.
، محافظ العرضيات يفتتح مقهى تديره سعوديات ،
المصدر : الخليج 365
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