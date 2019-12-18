، عشرينية مصرية تُرزق بـ5 أطفال توائم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ولد و4 بنات.. بحالة صحية جيدة

رُزِقت سيدة مصرية تبلغ من العمر 23 عاماً بـ5 توائم، ولد و4 بنات، بحالة صحية جيدة، في محافظة أسيوط بجنوبي البلاد، يتراوح وزن كل طفل قرابة 2 كيلوجرام.

وأوضح المستشفى العام في مركز ديروط أن هذه الولادة الثانية للأم، وقد وصلت إلى المركز الطبي وعليها أعراض الولادة، وكانت في منتصف شهرها الثامن من الحمل، وجرى على الفور إجراء جراحة قيصرية لها، طبقا لـ (RT).

تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات تتدخل بعض مؤسسات الدولة لتوفير الألبان الخاصة بالأطفال، حيث اعتاد محافظو الأقاليم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسرة التي تشهد ولادة أكثر من توأم.