، بتوجيه وزير الإعلام: تحقيقات فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة تنتظر المتجاوزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد أطلق تصريحًا مثيرًا خلال استضافته في برنامج الدوري مع وليد في قناة sbc.

وانفردت "الخليج 365" في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات الداخلية بعد التصريح الذي أثار الشارع الرياضي.