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رأس أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم المرحلة الثانية من مراحل بناء إستراتيجية تطوير المنطقة، بحضور المستشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وممثلي مكتب دعم هيئات التطوير، والفريق الاستشاري المنفذ للإستراتيجية من شركة [email protected] وشركةAtkins وشركة JLL.
وجرى خلال الاجتماع استعراض النتائج التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في المرحلتين الأولى والثانية، والفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتها، والإطار العام لبناء وحوكمة برامج ومبادرات الإستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد أمير منطقة الجوف أهمية ربط مبادرات وبرامج الإستراتيجية مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط الوزارات والجهات التنموية والتطويرية، حاثاً الفريق الاستشاري على سرعة الانتهاء من مشروع الإستراتيجية تمهيداً للإعلان عنها وتدشينها بما يلبي تطلعات أهالي منطقة الجوف.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:16 PM
جرى خلال الاجتماع استعراض الفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتهاأمير الجوف يرأس اجتماع المرحلة الثانية لبناء مشروع إستراتيجية تطوير المنطقة
رأس أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم المرحلة الثانية من مراحل بناء إستراتيجية تطوير المنطقة، بحضور المستشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وممثلي مكتب دعم هيئات التطوير، والفريق الاستشاري المنفذ للإستراتيجية من شركة [email protected] وشركةAtkins وشركة JLL.
وجرى خلال الاجتماع استعراض النتائج التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في المرحلتين الأولى والثانية، والفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتها، والإطار العام لبناء وحوكمة برامج ومبادرات الإستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد أمير منطقة الجوف أهمية ربط مبادرات وبرامج الإستراتيجية مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط الوزارات والجهات التنموية والتطويرية، حاثاً الفريق الاستشاري على سرعة الانتهاء من مشروع الإستراتيجية تمهيداً للإعلان عنها وتدشينها بما يلبي تطلعات أهالي منطقة الجوف.
، أمير الجوف يرأس اجتماع المرحلة الثانية لبناء مشروع إستراتيجية تطوير المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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