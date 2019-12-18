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عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي اليوم اجتماعها الأول، وذلك بمقر المديرية العامة لحرس الحدود في الرياض.
ورأس المدير العام لحرس الحدود السعودي، الفريق عواد بن عيد البلوي، الجانب السعودي، فيما رأسه من الجانب الجيبوتي سراج عمر عبد القادر، الأمين العام لوزارة الداخلية الجيبوتية، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الجانبَين.
وفي مستهل الاجتماع نقل المدير العام لحرس الحدود للمجتمعين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأن يحقق الاجتماع أهدافه.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها سُبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات، والتعاون في عدد من المجالات.المديرية العامة لحرس الحدود اللجنة الأمنية المشتركة بين السعودية وجيبوتي
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:06 PM
استعرضت سُبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي اليوم اجتماعها الأول، وذلك بمقر المديرية العامة لحرس الحدود في الرياض.
ورأس المدير العام لحرس الحدود السعودي، الفريق عواد بن عيد البلوي، الجانب السعودي، فيما رأسه من الجانب الجيبوتي سراج عمر عبد القادر، الأمين العام لوزارة الداخلية الجيبوتية، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الجانبَين.
وفي مستهل الاجتماع نقل المدير العام لحرس الحدود للمجتمعين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأن يحقق الاجتماع أهدافه.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها سُبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات، والتعاون في عدد من المجالات.
، "اللجنة الأمنية المشتركة" بين السعودية وجيبوتي تعقد اجتماعها الأول ،
المصدر : الخليج 365
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