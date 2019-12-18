شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح ضرورة الإفصاح عن أرباح الأسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء أن الأرباح التي يتم الحصول عليها يتم إدراجها ضمن الدخل عبر أيقونة “ غير ذلك ”.
وجاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال خلاله: “ أرباح الأسهم هل يتم الإفصاح عنها؟ ”.
ورد البرنامج قائلًا “ نعم في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح ضرورة الإفصاح عن أرباح الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.