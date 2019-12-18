شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح ضرورة الإفصاح عن أرباح الأسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء أن الأرباح التي يتم الحصول عليها يتم إدراجها ضمن الدخل عبر أيقونة “ غير ذلك ”.

وجاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال خلاله: “ أرباح الأسهم هل يتم الإفصاح عنها؟ ”.

ورد البرنامج قائلًا “ نعم في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.