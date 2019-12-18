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شكرا لمتابعة خبر عن على مدار 3 أيام.. جدول فعاليات حفل ميدل بسيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ينطلق حفل ميدل بيست الموسيقى غدا الخميس في إطار فعاليات موسم الرياض؛ حيث سيكون الحدث الأضخم في فعاليات الموسم.
ويضم الحفل الذي سيمتد من 19 حتى 21 ديسمبر عدد كبير من الفنانين فيشارك أكثر من 100 DJ وفنان محلي وعالمي.
وأعلن عدد كبير من الفنانين العرب عن حضورهم حفلات ميدل بسيت من بينهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي ودينا الشربيني.
وإليكم جدول حفل ميدل بيست على مدار 3 أيام.
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