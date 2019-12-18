شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 469 مركبة من نوع كيا TELLURIDE والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 469 مركبة من نوع كيا TELLURIDE 2020. وأوضحت أن سبب الاستدعاء يرجع إلى احتمالية وجود خلل في أحزمة الأمان قد يؤدي إلى عدم تأمين مقعد الطفل بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

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