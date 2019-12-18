شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انهيار صخري في جبال فيفاء ينتج عنه سقوط مركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، انهيار صخري في جبال فيفاء نتج عنه سقوط أحد المركبات. ويذكر أن بعض المناطق شهدت هطول أمطار غزيرة اليوم، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية. ولم يتضح من الفيديو وجود إصابات أم لا، وسنوافيكم التفاصيل.

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